Immobilier : l'octroi de crédits au plus bas en France depuis 2015

Près de 129,5 milliards d'euros de prêts immobiliers ont été octroyés par les banques en 2023. Il s'agit du plus bas total depuis 2015, selon la Banque de France.

Un marché de l'immobilier qui tourne au ralenti. L'octroi de nouveaux crédits immobiliers a atteint en 2023 son niveau le plus bas depuis près d'une décennie, à 129,5 milliards d'euros, a annoncé vendredi la Banque de France. Il faut remonter à 2015, année où les taux d'intérêt étaient par ailleurs plus faibles, pour obtenir un montant de crédits inférieur, à 120 milliards d'euros, pour les particuliers. À noter que 8,2 milliards d'euros ont été prêtés par les banques en décembre 2023. Il s'agit là du mois le plus bas depuis décembre 2014.

Ces chiffres traduisent les difficultés des ménages à acheter dans un contexte d'inflation galopante, avec des salaires qui progressent peu, et alors même que les taux d'intérêt se situent un niveau relativement élevé.

Pour autant, la Banque de France a observé un fort ralentissement en la matière, le taux d'intérêt moyen n'ayant pratiquement pas progressé en décembre (4,04%, après 3,99% en novembre). Cela reste particulièrement haut, en sachant que le taux moyen évoluait sous les 1,1% jusqu'en mars 2022 (depuis, un an, il n'est plus repassé sous la barre des 2,5%).

Les Français sont endettés en moyenne pour 23 ans lorsqu'ils achètent leur résidence principale. Les primo-accédants — qui représentent la moitié des emprunteurs — s'endettent en moyenne pour sept mois de plus.