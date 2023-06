3,5% des propriétaires possèdent-ils la moitié des logements mis en location ?

"Cette concentration de la propriété des logements en location reflète une logique d’accumulation patrimoniale", observe l'institut, qui note dans ce contexte un important "recours aux SCI", les sociétés civiles immobilières. "Ainsi, 10% des ménages multipropriétaires possèdent au moins un logement via une SCI", et ces dernières "regroupent en moyenne 2,2 biens immobiliers (0,6 maison et 1,6 appartement), pour un total de 1,4 million de logements". Le recours aux SCI se révèle bien souvent un indicateur de richesse, analyse l'Insee, puisqu'il "croît avec le niveau de vie : 41 % des ménages multipropriétaires ayant recours à une SCI sont aisés, contre 25 % pour l’ensemble des multipropriétaires".

Si un petit nombre de Français détient la moitié du parc locatif privé dans notre pays, cela ne signifie pas pour autant que seuls les plus privilégiés sont propriétaires d'un ou plusieurs logements. L'Insee rappelle que 58% des ménages sont propriétaires d'au moins un logement, et que "7,3 millions de ménages sont propriétaires, seuls ou en commun avec un ou plusieurs autres ménages de deux logements ou plus".