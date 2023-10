Immobilier : le locataire doit-il payer les dégradations sans état des lieux contradictoire ?

Ne lésinez pas sur votre état des lieux. Il s’agit, pour le locataire et le propriétaire, de faire l'inventaire de l’espace loué avec le plus de descriptions possibles (désignation d’usage, photos, remarques…). Lors de la remise des clés, les deux parties établissent l'état des lieux de manière contradictoire. Il permet au bailleur de constater d’éventuelles dégradations au départ du locataire. Ce dernier récupère sa caution si le document ne fait mention d’aucune détérioration affectant le logement. Attention, si le propriétaire décline cet exercice, il ne peut retenir aucun centime de la caution. Si le locataire refuse de s’y plier, il ne peut pas pour autant échapper aux éventuelles réparations, confirme la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un locataire conteste sa condamnation à payer des réparations. Il fait valoir que l'état des lieux de sortie, au vu duquel on lui réclamait plus de 3 000 euros, a été établi non contradictoirement, par le propriétaire seul. Il ajoute qu’il est difficilement compréhensible. "Rien ne dit que les photos jointes aient été faites dans l'appartement et lors de la libération des lieux. De plus, y figurent des équipements qui n'étaient pas mentionnés dans l'état des lieux d'entrée et la différence de rédaction entre les deux états des lieux rend difficile toute comparaison", soutient-il.