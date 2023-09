Immobilier : les conseils pour vendre rapidement sa maison ou son appartement

Au-delà de la présentation, une bonne communication est importante. On peut bien sûr passer par une agence comme par des sites d’offres entre particuliers. Ne négligez pas non plus le bouche-à-oreille comme les réseaux sociaux. Il convient cependant de ne pas non plus tomber dans l'excès. Si l’acheteur tombe trop souvent sur votre annonce, il risque au mieux de vous croire aux abois et de négocier plus durement, au pire craindre un vice caché.

Enfin, il ne faut pas oublier que même après un accord verbal ou un compromis écrit, une vente immobilière reste un processus long qui prend plusieurs mois. Essayez donc autant que possible d’être à jour avant même les visites dans les documents que vous devrez fournir. Cela rassurera aussi l’acquéreur. De nombreux diagnostics sont par exemple nécessaires, tout comme les derniers procès-verbaux de copropriété. Assurez-vous que chaque étape est bien respectée avec votre notaire, afin d’éviter un report de la signature.