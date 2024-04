Immobilier : les prix continuent de baisser et les acheteurs reviennent peu à peu

Les prix sur le marché immobilier ancien ont continué de baisser au premier trimestre 2024. Toutefois, un sursaut est intervenu au mois de mars, selon les spécialistes. Le marché locatif reste lui toujours aussi tendu.

Un début de reprise ? Les prix sur le marché immobilier ancien ont continué de baisser au premier trimestre 2024, malgré un léger mieux durant le mois de mars. Selon Orpi, sur cette période, les prix au mètre carré dans l'ensemble du pays ont reculé de 3% sur un an. Une chute aussi constatée par l'agence Laforêt, avec un recul estimé à 4,7%, tout comme pour Century 21 (-3,2% pour les appartements et -3,3% pour les maisons).

Cette érosion des prix n'a pas encore enrayé le repli des ventes, le nombre de transactions ayant également reculé par rapport à début 2023, de 11,2% chez Century 21 et de 19% chez Orpi. En cause ? Des taux de crédit toujours proches de 4%, après avoir flambé depuis 2021. Ceux-ci ont toutefois légèrement baissé ces dernières semaines.

Un mois de mars "beaucoup plus souriant"

Si la situation du secteur demeure morose sur l'ensemble du premier trimestre, un léger frémissement semble se ressentir depuis peu sur le marché immobilier. "Janvier et février ont été extrêmement difficiles, souligne le président d'Orpi, Guillaume Martinaud. Mars est beaucoup plus souriant, on commence à avoir les données qui remontent, le moral revient." L'agence Laforêt note également un progrès de 0,5% des transactions par rapport au dernier trimestre 2023. Un résultat notamment porté par l'Île-de-France et surtout Paris, où les prix s'érodent de plus longue date.

Century 21, de son côté, a constaté que les démarches en vue d'acquérir un bien (consultation d'annonces, demandes d'informations aux agences...) étaient toutes devenues plus fréquentes. "Les prix se sont alignés, ils ont baissé, on retrouve une forme d'alignement de planètes qui nous rendent enthousiastes pour les mois qui viennent", précise son président en France, Charles Marinakis, qui anticipe un véritable rebond de l'activité durant "la deuxième partie de l'année". Quelques disparités sont à noter en fonction des territoires : selon la même source, les prix ont chuté de 12,1% dans la région Pays de la Loire, tandis qu'ils ont progressé de 4,4% en Provence-Alpes-Côte d'Azur – le tout avec un éventail de situations intermédiaires.

Le marché de la location reste pour sa part très tendu. En effet, beaucoup de ménages restent locataires, faute de pouvoir accéder à la propriété, relève Orpi. La vice-présidente de l'entreprise, Corrine Berec, s'inquiète d'ailleurs d'un marché locatif qui "souffre partout, pas seulement dans les grandes villes".