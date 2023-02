Immobilier : les réservations de logements neufs en chute libre en 2022

Les chiffres des ventes en bloc, c'est-à-dire des ventes d'un immeuble entier à un même acheteur, sont tout aussi mauvais, avec moins de 40.000 logements réservés dans l'année, soit une baisse de 20%. En cause, la baisse des réservations par les bailleurs sociaux, dont les capacités financières ont été affectées par la flambée des prix de l'énergie et surtout par la hausse des taux d'intérêt, qui a alourdi leur dette. La chute des ventes en bloc est particulièrement marquée dans les zones les plus tendues, où le logement manque le plus.