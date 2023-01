Expropriation : si vous louez un logement non-décent, vous n’avez pas droit à une indemnisation

Humidité, moisissures, eau non-potable, chauffage défaillant… Un propriétaire qui souhaite louer son logement ne peut pas le faire n’importe comment. Si vous décidez de mettre en location un appartement ou une maison, vous devez fournir au locataire un "logement décent", d'une surface minimum de plus de 9 m², ne constituant pas de risque pour la sécurité ou la santé du locataire, sans animaux nuisibles, respectant un critère de performance énergétique minimale (EDP E jusqu’en 2034) et disposant de certains équipements de base (sanitaires, chauffage, arrivée d’eau potable ou encore réseau électrique fonctionnel). Si le logement devient indécent, la justice peut interdire à son propriétaire de le louer. Or, lorsque les pouvoirs publics exproprient un propriétaire d’un logement indécent loué, il ne peut pas prétendre à la moindre indemnisation, assure la Cour de cassation à l’occasion de deux arrêts récents.

Dans le premier, les juges expliquent qu'un propriétaire donnant en location, pour une résidence principale un logement non-décent, ne peut pas réclamer une indemnité au titre de la perte de revenu que lui provoquera l'expropriation de ce bien. Ils rappellent que tout bailleur est "obligé, sans que le bail ait à le préciser, de fournir un logement décent s'il s'agit d'une habitation principale".