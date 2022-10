Un syndic peut être choisi d’office sans concurrence

Une concurrence libre et non faussée. Voici un pilier des législations européennes. Il s’applique, depuis la loi Alur (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), aux syndics dans les copropriétés. La loi prévoit une mise en concurrence après une révocation ou un défaut de renouvellement, quel que soit le montant des honoraires proposés par les syndics mis en concurrence. La Cour de cassation vient d’assurer qu’une désignation peut également se faire sans concurrence.

Un copropriétaire conteste en justice le renouvellement de son syndic sans appel d’offres. Il réclame en justice l’annulation de toutes les délibérations depuis sa désignation. Il les estime irrégulières et pour lui, elles doivent être rejetées.