Immobilier : la garantie de bon fonctionnement concerne le réseau informatique

Effectuer des travaux chez soi requiert un peu de patience et beaucoup d’attention. Vous pouvez vous retrouver avec des malfaçons qu’il faut immédiatement contester auprès du promoteur. À compter de la date de réception des travaux, vous avez un an pour faire remonter des malfaçons, des vices cachés et autres défauts de conformité. L’assurance de bon fonctionnement couvre les défauts de fonctionnement de tous les éléments, à réparer ou remplacer, sans remettre en cause la construction. Vous pouvez la déclencher pour contester la qualité du réseau informatique, affirme la Cour de cassation.

La garantie décennale couvre la responsabilité présumée du constructeur concernant les défauts invisibles lors de la livraison de manière automatique durant dix ans. Pour les éléments dissociables de cet ouvrage, appelés à fonctionner, la loi limite sa responsabilité à deux ans. Le constructeur d’un bâtiment soutient que cette responsabilité n’assure pas le câblage informatique ou les prises puisque ce matériel est inerte. "Pour ces éléments, le client mécontent doit invoquer la responsabilité civile classique du constructeur, ce qui implique de prouver une faute et un préjudice qui en découle", affirme-t-il.