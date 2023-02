Viager : acheter à une personne âgée très malade, c’est possible

Or, la vieille dame est décédée d'une chute et non de sa maladie. Une santé fragile qui ne la condamnait pas à brève échéance avec certitude. "Dès lors que le vendeur n'est pas notoirement condamné par la maladie, que l'acquéreur n'est pas compétent en médecine et qu'il ne sait pas que l'espérance de vie est compromise de manière irrémédiable, la vente n'a pas de raisons d'être annulée", précise la Cour.

Pour qu'une vente en viager soit déclarée comme nulle, à la suite de la maladie du vendeur, il faut, d’après le code civil, que le vendeur meure de cette maladie dans le délai de vingt jours après la signature.