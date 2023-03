Immobilier : lorsqu’un locataire achète son appartement, il ne paye pas de frais d’agence

Les juges rejettent ces arguments. "Le locataire a exercé un droit légal sur une offre faite par le notaire et non par l'agence, et il ne peut lui être imposé une commission", assure la Cour de cassation. Ce principe vaut, selon la Cour de cassation, même si le locataire s'est substitué à un acquéreur qui avait été découvert par l'agence.