Moins de biens et des loyers en hausse : le marché immobilier locatif toujours plus à la peine

Selon une nouvelle étude de "Se Loger", les appartements à louer se raréfient en France. Si la tendance n'est pas nouvelle, la pénurie s'est aggravée au cours des deux dernières années. Fin 2023, l'offre aurait ainsi chuté de 36% sur cette période, la baisse atteignant même 74% à Paris sur trois ans, selon ces nouvelles données.

Le marché locatif en chute libre. C'est la tendance, directement liée au marché de la transaction qui souffre, que vient confirmer une nouvelle étude de "Se Loger", parue ce lundi. La pénurie de biens à louer en France s’est installée et aggravée ces deux dernières années, observe ainsi la plateforme d'annonces immobilières avec, fin 2023, une baisse de 36% en deux ans.

À titre de repère, si le stock d’appartements à louer avait légèrement commencé à diminuer en amont des premières hausses de taux d’intérêt de début 2022, ce recul n'atteignait que 9,1% entre janvier 2021 et janvier 2022, détaillent ces nouvelles données consultées et relayées par RTL.

Plusieurs facteurs en cause

Du fait de la remontée des taux de crédit, de nombreux Français n’ont en effet pas eu les moyens d’acheter. Empêchés d’accéder à la propriété, ces derniers restent donc locataires plus longtemps, avec une durée d’occupation en progression constante, touchant directement la mobilité du parc locatif, pointe cette étude.

Mais cette chute des biens à louer en France s'est aussi accélérée sous l'effet de l’application de la Loi Climat & Résilience qui a fait basculer un certain nombre d'entre eux vers le marché de la transaction. Enfin, les restrictions de prix des loyers imposées dans les grandes villes et l’augmentation de la taxe foncière, consécutive à la suppression de la taxe d’habitation qui pesait sur les locataires, ont également pu participer à décourager certains bailleurs d’investir, et par conséquent accentuer la pénurie d’offres.

Chute vertigineuse à Paris

Si cette tendance concerne tout l'Hexagone, les grandes villes se trouvent d'autant plus touchées. Plus en détail, le nombre d’appartements à louer a chuté de 39% en trois ans pour les dix plus grandes villes de France où les loyers ont dans le même temps augmenté de 3,4% en un an, analyse Se Loger. À l'échelle de la capitale uniquement, le stock d’annonces d’appartements à louer est en baisse de 74% sur trois ans tandis que les loyers, eux, ont augmenté de 4,6% en trois ans et de 3,3% en 2023, soit plus de 30 euros par m².

Toutefois, cette baisse d'appartements à louer à Paris pourrait être imputable à d'autres facteurs propres à la Ville,

comme l’interdiction de relocation des logements G+, le parc immobilier parisien comptant 35% de passoires énergétiques, ou encore l’impact des JO qui encouragent la location saisonnière.

Pour rappel, en juin dernier, un précédent rapport de Bien'ici, avait déjà mis en évidence cette tendance, soulignant que l’offre de biens à louer avait été divisée par deux entre 2019 et 2023. En septembre dernier, la Fnaim avait de son côté observé une baisse du nombre d’annonces locatives de presque 60 % en cinq ans.