Peut-on encore louer un appartement dans une grande ville ?

Conséquence, les loyers augmentent partout. +3,2 % en moyenne en 1 an dans les 10 plus grandes villes de France. À Nice, ils flambent de 6 %, +5 % à Marseille, +4,6 % à Strasbourg ou encore +3,6 % à Toulouse. Le plafonnement de la hausse des loyers pour les baux en cours, à +3,5 % jusqu'au 1ᵉʳ trimestre de 2024, ne fait pas peur aux bailleurs. L’encadrement des loyers, imposé notamment à Paris, Lille, Lyon ou Montpellier, n’a pas plus d’effet. Pas une surprise pour Barbara Castillo Rico : "Moins il y a de stock, plus les loyers augmentent. Les villes aux loyers encadrés arrivent à limiter les hausses (+2,7 % à Paris ou 2,5 % sur 1 an à Lyon par exemple). Mais cette hausse accélère. Après la mise en place des mesures, les loyers ont baissé avant de repartir à la hausse. Les bailleurs se rendent compte qu’il n’y a pas de contrôle."

Les locations saisonnières empêchent également les locataires de longue durée de trouver leur cocon. C’est particulièrement le cas dans les stations balnéaires de la côte basque ou de la Côte d’Azur. "À la fin de la pandémie de Covid-19, beaucoup de propriétaires ont cessé de louer leur logement sur Airbnb et ont basculé sur des locations à long terme. Ces nouveaux logements ont fait baisser le prix des loyers, mais petit à petit, de nouveaux locataires ont écoulé le stock et les loyers ont repris leur ascension."

Nice reste un cas particulier. Les prix de l’immobilier continuent à progresser tant pour l’achat (+7,9 % en 1 an) que sur la location. La clientèle, plus aisée, demeure moins sensible aux hausses de taux. La ville présente ainsi un loyer moyen parmi les plus élevés de France, à 18,90 € par mètre carré. "Rien ne laisse présager une amélioration de l’état de pénurie et de hausse des loyers pour le marché locatif dans les prochains mois", conclut Barbara Castillo Rico. Pour elle, seule une baisse des taux d’intérêts immobiliers retournera le marché.