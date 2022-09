Île-de-France : de plus en plus d'habitants vivent à l'étroit

Paris et la petite couronne concentrent les deux tiers de ces personnes mais ce problème "se diffuse en grande couronne", indique l'Institut Paris Région (IPR), une agence d'urbanisme chapeautée par la région francilienne, dans son dernier rapport. Dans les faits, les communes les plus concernées sont celles avec une forte proportion de logements anciens ou dégradés, privés ou sociaux, financièrement plus abordables (11 des 20 arrondissements parisiens mais aussi 22 communes de Seine-Saint-Denis).