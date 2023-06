Immobilier : la présence d’une piscine a-t-elle un impact sur la valeur de votre bien ?

Fin 2022, la France comptait 3,4 millions de piscines, partagées entre bassins enterrés (1,62 million) et hors sol fixes (1,76 million), selon la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), qui regroupe plus de 1400 entreprises françaises spécialistes de la piscine et du spa. Si vous habitez une maison dans une région ensoleillée et que vous disposez d’un terrain piscinable, vous vous êtes sans doute déjà posé la question : faire construire une piscine ou non ?