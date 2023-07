Immobilier : Marseille, Bretagne, campagnes, ces territoires qui résistent à la baisse des prix

Depuis janvier 2023, les milieux ruraux poursuivent leur progression. Meilleurs agents constatent une hausse de 1,8 % des prix (ils ont explosé de plus de 10 % depuis 2020). Le besoin d’espace et l’essor du télétravail expliquent ce basculement, y compris pour des villes peu accessibles en transport en commun, garantit Christine Fumagalli, présidente du réseau d’agences immobilières Orpi : "Les familles avec enfant en particulier cherchent à quitter les hypercentres. Ils veulent un bureau et un espace extérieur au calme. La priorité des clients devient le confort chez soi."

Thomas Lefebvre tempère cette donnée : "La nouvelle géographie immobilière ne profite pas à toutes les communes rurales. Une forte demande dans les zones périurbaines porte la hausse des prix". Ces communes situées sur une "aire d’attractivité des villes", non loin des activités tertiaires et industrielles citadines, tirent les prix de plus de 12 % depuis 2020, devant les communes dites de "résidences secondaires" (il s’agit des zones comptant au moins 20 % de résidences peu habitées).

Thomas Lefebvre ne trouve cependant que peu de motifs de satisfaction dans la dernière étude publiée. Il estime qu’une crise majeure s’installe dans la durée : "Aucun signal ne permet actuellement de penser que la tendance baissière du marché pourrait s’infléchir. Les banques accordent 40 % de crédits en moins en 2023 par rapport à 2022. Tant que les taux et l’environnement de crédit ne seront pas stabilisés, le marché risque de continuer à tourner au ralenti dans les mois à venir." Dans le viseur des métiers de l’immobilier, les taux d’emprunt qui provoquent des tsunamis. "Dans les grandes villes, on se retrouve avec une équation économique qui ne fonctionne plus. Un emprunteur qui pouvait demander 217 000 euros à 1 % à sa banque en 2021, ne peut espérer que 170 000 € à un taux de 3,5 % aujourd’hui. En 1 an et demi, la hausse des taux a coupé la capacité d’emprunt des ménages de 20 %", reprend le statisticien.