Immobilier : quelles villes sont les plus impactées par la hausse des taux d'intérêt ?

En à peine 10 mois, les indicateurs sont passés dans le rouge : la capacité des ménages à acheter un bien immobilier a diminué en France. Les taux d’intérêt des crédits ont augmenté, passant en moyenne de 1,84% en janvier 2022 à 2,65% en ce début d’automne. Une hausse de 0,8 point couplée à une hausse générale des prix de l’immobilier, qui atteint globalement 4,6% en France depuis le début de l’année, dans un contexte inflationniste.

Résultat : alors que 70% des ménages avaient une capacité d’achat suffisante au mois de janvier pour acquérir un bien de 50 m², ils ne sont plus que 64% au 1er octobre. Un pouvoir d’achat immobilier (soit le nombre de mètres carrés que peut acquérir un ménage en fonction du prix de marché, de la mensualité qu’il est en capacité de verser, et de la durée de l’emprunt) qui pourrait descendre à 60% début 2023 (avec un taux d'intérêt à 3,45% et une nouvelle hausse des prix de 3%), selon une étude menée par Meilleurs Agents et publiée ce jeudi.

La plateforme, qui permet d'estimer les prix de vente, s’est penchée sur l’évolution des indicateurs immobiliers ces derniers mois, pour estimer la capacité d’achat des ménages d’un deux pièces (50 m²), partout en France. Il en ressort que si la solvabilité des ménages reste bonne, il existe de "réelles disparités selon les territoires".