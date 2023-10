Vente sur plan : que faire en cas de retard de livraison ?

Le Code de la construction prévoit que les pénalités ne peuvent être inférieures à 1/3000 du prix total convenu par jour de retard. Par exemple, pour un chantier de 300 000 euros qui aurait 30 jours de retard, le montant minimum des pénalités sera de 3 000 euros. Le contrat peut prévoir un montant supérieur. Toutefois, la construction étant par nature sensible à de nombreux aléas, les retards sont tolérés dans plusieurs conditions. Si la livraison est repoussée en raison de causes extérieures à l'entreprise ou imprévisibles, l’acheteur ne pourra exiger des pénalités. Il peut s’agir de phénomènes météo importants, d’une défaillance d’un sous-traitant ou d’un concessionnaire (EDF, compagnie des eaux…), d’un vol ou de dégradations, ou encore les grèves et les découvertes archéologiques sur le chantier. L’entreprise devra cependant démontrer un lien de cause à effet.

Bien sûr, les pénalités de retard ne peuvent être exigées si l’acquéreur en est lui-même responsable. En effet, qu’il s’agisse d’une VEFA ou d’un CCIM, les paiements sont échelonnés en fonction de l’état d’avancement des travaux : achèvement des fondations, des murs, mise hors d’eau, achèvement des cloisons, etc. Si l’acheteur ne respecte pas les délais de paiement, il ne pourra se plaindre de l’absence d’avancement, et sera lui-même susceptible de devoir payer des indemnités. En revanche, il est tout à fait possible de refuser de régler les échéances si le niveau d’achèvement prévu n’est pas atteint à la date prévue, afin de mettre la pression sur l’entreprise. Dans le cas où le chantier est arrêté sans raison, il faudra activer la garantie d’abandon de chantier prévue par le contrat.