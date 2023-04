Immobilier : nouvelle chute des permis de construire, la crise du logement neuf se poursuit

L'immobilier neuf s'enfonce dans la crise. Le nombre d'autorisations de construire des logements a continué sa chute en mars, avec 441.400 permis de construire délivrés en un an, selon les données publiées ce vendredi par le ministère de la Transition écologique. C'est 11,5% de moins qu'un an auparavant, dans un contexte de crise de la construction neuve sous l'effet de la hausse des coûts de construction et des difficultés d'accès au crédit.