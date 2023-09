Immobilier : nouvelle chute des permis de construire, le nombre de chantiers au plus bas

Le secteur de l'immobilier toujours plus en difficulté. Les permis de construire des logements délivrés depuis un an ont poursuivi leur chute vertigineuse en août, selon les statistiques dévoilées ce jeudi par le ministère de la Transition écologique. Entre septembre 2022 et août 2023, 379.900 permis ont été délivrés. C'est 27,9% de moins que pendant les 12 mois précédents. Il faut remonter à mai 2015 pour trouver trace d'un total plus bas (376.100).