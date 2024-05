Dans quelles villes peut-on vendre rapidement son logement ?

SeLoger a dévoilé ce vendredi 17 mai une étude comparant les délais moyens de vente des biens dans les plus grandes villes françaises. C'est à Rouen que les logements trouvent le plus rapidement preneur en moyenne, en un mois et demi. En revanche, le délai est plus long dans les trois plus grandes villes du pays.

Des taux bien plus hauts qu'il y a quelques années, des prix toujours élevés et des acheteurs au budget plus resserré... Ces derniers mois, le marché immobilier est loin d'être à la fête, même s'il reprend quelques couleurs depuis le début de l'année. Dans certaines villes, les délais pour vendre son logement se sont considérablement allongés. Dans d'autres, trouver un acheteur pour son bien prend parfois quelques semaines seulement.

Dans un baromètre publié ce vendredi 17 mai, SeLoger dévoile les villes dans lesquelles appartements et maisons se vendent le plus rapidement. Et c'est Rouen (Seine-Maritime) qui décroche la médaille d'or. En moyenne, il y faut 45 jours pour qu'un bien trouve preneur.

Tours et Tourcoing, une longue attente

Aucune des 50 autres plus grandes villes françaises ne fait mieux. Rouen devance Roubaix (Nord), Quimper (Finistère) et Saint-Étienne (Loire), avec 48 jours d'attente en moyenne. Brest (Finistère, 52 jours), Lille (Nord, 59 jours), Nancy (Meurthe-et-Moselle, 60 jours), Perpignan (Pyrénées-Orientales, 60 jours), Strasbourg (Bas-Rhin, 60 jours) et Angers (Maine-et-Loire, 61 jours) complètent le Top 10.

Reste que ces villes demeurent des exceptions : dans 80% des grandes métropoles françaises, le délai moyen pour trouver un acheteur se situe entre deux et trois mois. C'est notamment le cas dans les plus grandes villes. À Paris, le délai de vente demeure en moyenne de 71 jours, soit dix de plus qu'il y a un an. C'est encore plus long à Lyon (Rhône) et Marseille (Bouches-du-Rhône), où un bien reste en moyenne 77 jours sur le marché.

Les vendeurs situés à Tours (Indre-et-Loire) ou Tourcoing (Nord), eux, doivent généralement prendre leur mal en patience. Ces deux villes "se partagent le titre des communes dans lesquelles on met le plus de temps pour vendre un logement", selon SeLoger. Il y faut en moyenne 108 jours, soit plus de trois mois et demi.