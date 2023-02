Immobilier : pourquoi les Parisiens fuient-ils la capitale ?

Paris perd ses habitants. Selon les chiffres de l'Insee, le nombre de Parisiens est passé de 2.240.621 en 2012 à 2.117.702 en 2022, soit 122.919 habitants de moins en dix ans. Cela représente plus que l'équivalent des quatre arrondissements du centre de Paris. Explications avec Karl Toussaint du Wast, spécialiste de l'immobilier et cofondateur de Netinvestissement, place de marché de placements financiers et immobiliers à destination du grand public.

La fuite des Parisiens de la capitale est-elle un mythe ou une réalité ?

C'est une réalité. Au cours des dernières années, 123.000 Parisiens ont fui la capitale. Ils se tournent en majorité vers des villes d'Île-de-France, pour deux raisons principales. La première, c'est que le prix de l'immobilier à Paris a atteint de tels sommets que ça ne devenait plus possible de se loger décemment. La deuxième est liée à la hausse des taux, qui ont significativement impacté les prix. Je ne peux plus me loger à Paris parce que je n'ai plus de budget, donc je vais aller à 5-10 km, là où les prix sont moins élevés, pour retrouver mon pouvoir d'achat à surface équivalente.

Quelles sont les conséquences pour le marché immobilier en France ?

Paris est un cas très particulier. Il va y avoir mécaniquement un tassement des prix. Je pense qu'on a touché des points hauts qui font que les prix de l'immobilier parisien ne vont plus pouvoir monter. Paris reste une valeur refuge malgré tout d'un point de vue patrimonial. On n'achète pas à Paris pour faire un coup immobilier, mais en réserve de valeur (une manière de conserver du pouvoir d'achat pour l'avenir, NDLR). Même si les Parisiens qui y vivent et y travaillent ont quitté la capitale, la demande locative, de foncier à Paris restera toujours soutenue. Mais on ne peut pas en faire une généralité. Paris est un cas très spécifique parmi des milliers de marchés immobiliers en France.