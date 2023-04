Immobilier : le classement des rues les plus chères dans les dix plus grandes villes de France

Eh non, la rue de la Paix, située dans les 1er et 2ᵉ arrondissements de Paris, n’est pas la plus chère, comme dans le célèbre jeu de Monopoly. Le site spécialisé en estimation de biens immobiliers Meilleurs Agents a publié jeudi un classement des artères les plus chères des dix plus grandes villes de France. Pour chacune d'entre elles, cinq rues, avenues ou places où le prix du mètre carré est le plus élevé ont été identifiés.