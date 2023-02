Immobilier : mais qu'est-ce que ce "mètre carré ressenti", vu sur une annonce parisienne ?

C'est une annonce des plus classiques. Du moins en apparence. Depuis le mois de décembre, le groupe GH Immobilier propose à la vente un studio parisien au prix de 168.000 euros, situé "en plein cœur du célèbre quartier Saint-Georges, proche de l'Opéra de Paris et des galeries Lafayette". Jusqu'ici, rien d'anormal. Selon l'annonce, "ce studio avec mezzanine, calme et lumineux" situé au 6e étage d'un immeuble ancien, dispose de 23,55 mètres carrés au sol, et 11,53 mètres carrés loi Carrez (superficie habitable).

Une surface résumée en une phrase par l'agence : l'appartement compte "16 mètres carrés ressentis", peut-on lire sur l'annonce. Rapidement, les blagues ont fusé sur Twitter autour de cette notion pour le moins inhabituelle. "Les mètres carrés ressentis peuvent être payés en salaire différé", sourit un internaute. "Ça peut accueillir deux personnes, mais quatre ressenties", plaisante un autre. "Son prix de vente est de 168.000 euros, mais quel est son prix ressenti ?", surenchérit un troisième.