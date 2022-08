Immobilier - "Passoires thermiques" : l'audit énergétique obligatoire en cas de vente reporté à 2023

Cet aménagement ne remet toutefois pas en question le calendrier de la loi Climat. "Il est hors de question qu'il soit remis en cause, car rénover les logements, c'est bon pour la planète, pour la souveraineté énergétique et pour le pouvoir d'achat. La mise en location des logements classés G sera interdite dès 2025, celle des F dès 2028", a-t-il précisé. "Les pires passoires (classées G et consommant plus de 450 kWh/m²/an) seront bien interdites à la location dès le 1er janvier prochain. Ma responsabilité, c’est de protéger les locataires, afin qu'ils vivent dans des logements décents, à tout point de vue. La décence énergétique en fait partie."