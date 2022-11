Immobilier : pourquoi les prix baissent (légèrement) dans les grandes villes malgré l'inflation

En quoi cela joue-t-il sur les prix ?

La rénovation et la mise aux normes des logements sont coûteuses, cela ne se compte pas en centaines d'euros. Les propriétaires préfèrent parfois vendre, même moins cher. Cela s'observe notamment à Paris, où ce sont principalement les petites surfaces qui sont concernées par la baisse des prix. Il s'agit généralement de chambres de bonnes, de logements sous les toits, mal isolés, des passoires thermiques.

Est-ce aussi lié à la hausse des taux d'intérêt ?

Oui, il ne faut pas exclure les répercussions de la hausse des taux d'intérêt depuis le mois de juillet. Un certain nombre de ménages ont été évincés du marché de l'immobilier en raison du taux d'usure, qui ne s'ajuste qu'avec retard sur les taux d'intérêt. Cela provoque une baisse de la demande. En conséquence, un certain nombre de biens sur le marché trouvent plus difficilement preneurs. Le délai entre le moment où le vendeur met un bien sur le marché et celui où il est vendu a considérablement augmenté. Cela entraîne une baisse des prix, car les vendeurs voient leurs biens leur rester sur les bras.