Immobilier : pouvez-vous réclamer des pénalités de retard si votre construction présente des défauts ?

Fuites dans la cave, fissures dans la maçonnerie ou le plâtre, fenêtres non-étanches, plancher de grenier mal ventilé… Après l’achèvement d’une construction immobilière, plusieurs défauts de construction peuvent apparaître. La plupart du temps, cela vient d’un plan mal fait ou pas respecté, d’un matériau utilisé pas prévu dans le contrat ou encore d’une étape de construction mal suivie. Mais attention, dans ce cas-là, impossible de réclamer des pénalités pour retard, prévient la Cour de cassation.

Un client fait construire sa maison. À la réception du chantier, il constate des malfaçons qui l’empêchent de s’installer dans son nouveau logement. Il réclame en justice des pénalités de retard à l’entreprise de maçonnerie responsable des défauts. "Tant que ces rectifications n'ont pas été constatées, les réserves ne sont pas levées et les pénalités de retard sont dues", prétend-il dans l'attente de pouvoir emménager.

La réception est la formalité qui réunit entrepreneurs et propriétaire afin de contrôler l'achèvement des travaux et leur conformité avec le contrat, d'examiner leur bonne réalisation et de constater, sur un procès-verbal, l'acceptation du client avec ou sans réserve. Dans le but de lever ces éventuelles réserves qui pointent les défauts apparents, l'entrepreneur doit alors procéder aux rectifications nécessaires. Or, la maison est livrée à la date des formalités de réception, que des réserves soient alors formulées ou non.