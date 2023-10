Prêt à taux zéro : 6 millions de Français supplémentaires vont pouvoir en bénéficier

Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour être éligible à ce prêt aidé par l'Etat dépendent de la commune du bien immobilier acheté. Elles sont classées avec des lettres, de A à C, et traduisent le déséquilibre plus ou moins fort entre l'offre et la demande.

"En outre, 154 nouvelles communes intégreront les zones tendues", classées A donc, "et seront donc éligibles au logement intermédiaire et au nouveau PTZ dès 2024", a indiqué Bruno Le Maire, précisant que cela représentait 4,5 millions d’habitants.