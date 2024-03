Immobilier : voici les dix rues les plus chères de France

Alors que les prix de l’immobilier reculent depuis un an (-2,1%), Paris se classe toujours parmi les villes les plus chères de France. L'une de ses rues affiche même un prix au mètre carré dépassant les 24.000 euros, dévoile le site immobilier Meilleurs Agents. Après la capitale, c'est la ville de Cannes qui affiche les prix les plus élevés.

Les joueurs de Monopoly vont être déçus : ni la rue de la Paix, ni l’avenue des Champs-Élysées ne sont plus les plus chères de Paris. À moins de 20.000 euros/m², elles sont même très loin de s'approcher de la véritable artère où le coût de la pierre s'envole, en l'occurrence la rue de Furstemberg, située à deux pas du jardin du Luxembourg. Celle qui remporte la palme, selon le site immobilier Meilleurs Agents, n'est pas la plus connue des rues de la capitale, mais elle affiche un prix moyen à 24.272 euros/m², surpassant largement le prix moyen dans la capitale, qui s'établit à 9403 euros/m² au 1ᵉʳ mars 2024.

Toujours dans le cœur historique parisien, qui abrite, à lui seul, les 5 rues les plus chères des 50 plus grandes villes de France, on trouve en deuxième position le Quai des Orfèvres (23.777 euros/m²), connu pour avoir longtemps abrité la direction régionale de la police judiciaire (le fameux 36, Quai des Orfèvres). Moins surprenant, la mythique avenue Montaigne (23.123 euros/m²) se classe en troisième position.

Plus de 10.000 euros/m2 pour la rue la plus chère de Nice

Après Paris, c'est la ville de Cannes, où les prix de l’immobilier ont augmenté de 3,4% en un an, qui se démarque avec le mythique boulevard de la Croisette : y acheter son pied-à-terre face à la mer coûte 12.410 euros/m². Non loin de là, le Boulevard John Fitzgerald Kennedy à 10.948 euros/m² positionne Antibes comme la troisième métropole qui détient la rue la plus chère. Enfin, l'avenue Jean-Lorrain à Nice se démarque en affichant un prix moyen de 10.300 euros par mètre carré, soit le double du prix moyen au mètre carré dans la ville azuréenne (5130 euros/m²).

Toujours selon le classement de Meilleurs Agents, Aix-en-Provence est la cinquième métropole à détenir la rue plus chère : l’avenue Giuseppe Verdi s’échange en effet à 8615 euros/m². On reste dans les Bouches-du-Rhône, puisque c’est à Marseille qu’on trouve la rue suivante : l’avenue du Maréchal Lyautey, d'où vous pourrez rejoindre la plage à pied, affiche un budget conséquent, de 7066 euros/m² en moyenne.

Dans les autres grandes villes de France, c’est dans les quartiers historiques que l’on retrouve les rues les plus chères. Comme à Lyon avec la rue Gasparin, sur la presqu'île du 2ᵉ arrondissement. Ici, les prix s’affichent à 6743 euros/m². Même constat à Bordeaux, où la rue Voltaire décolle à 6579 euros/m² alors que le prix moyen s’élève à 4865 euros/m².

Enfin, la rue des Minimes à La Rochelle ferme la marche en neuvième position à 6452 euros/m², suivie par Saint-Etienne, tout en bas du classement. À titre indicatif, un mètre carré à 2165 euros en moyenne dans la rue Gabriel Calamand (la rue la plus chère de la ville), coûte 11 fois moins cher que la rue de Furstemberg, la plus chère des 50 plus grandes villes de France.