Immobilier : quel est le meilleur âge pour devenir propriétaire ?

Par définition, plus on est propriétaire tôt, plus on économisera de loyers au cours de sa vie. De plus, il est toujours plus aisé d’acheter lorsque l’on est déjà propriétaire puisque l’on profitera du prix de revente. Un premier achat jeune peut donc être intéressant. Néanmoins, l’obtention d’un crédit est conditionnée par l’apport et la capacité de remboursement sur une durée généralement supérieure à 10 ans. Avant 30 ans, il est rare de pouvoir apporter une somme de départ importante, ce qui entraînera des taux plus hauts et donc un crédit plus cher. Il faut également compter avec les frais de notaire. Ceux-ci représentent généralement autour de 8 % du prix de vente. Acheter pour revendre assez rapidement a donc un coût. De plus, les organismes de crédit préféreront toujours une situation stable à celle d’un jeune actif dont la carrière peut encore largement évoluer.

Acheter au contraire après un certain âge implique d’avoir payé des décennies de loyer en pertes, et a d’autres inconvénients. Les plus de 60 ans présentent des risques pour les banques. Certes, leur apport pourra être conséquent, mais l’âge de la retraite correspond généralement à une chute du niveau de revenus. Le risque de décès au cours du prêt est aussi plus important. Les organismes de crédit exigeront donc souvent des garanties supplémentaires.