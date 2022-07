Immobilier : un locataire ne peut pas exiger que son logement ancien respecte les normes actuelles

Tout bâtiment public doit respecter des normes environnementales et de sécurité stricte. L’État a la responsabilité d’assurer aux visiteurs un accueil serein. Même Notre-Dame-de-Paris, construite à partir du XIIe siècle, doit pouvoir recevoir du public handicapé, par exemple. L’État ne transige pas concernant les constructions neuves. Mais s’agissant des logements privés anciens, la justice vient d’ouvrir une brèche, comme le montre l’affaire suivante.

Un locataire tombe de sa fenêtre. Dépourvue de garde-corps et dont le bord inférieur était situé à moins de 90 centimètres de hauteur, l’ouverture présente un risque de chute. Un argument que le locataire soutient en justice. En qualité de profane dans le domaine de la construction ou de l’habitation, il se dit incapable de remarquer le danger. "Ce danger caractérise un logement non décent et le propriétaire est dès lors responsable de son accident", estime-t-il.