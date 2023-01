Achat immobilier : va-t-on pouvoir emprunter plus facilement en 2023 ?

Les banques ont relevé leurs propres conditions de taux, si bien qu'au bout d'un mois, l'oxygène qu'avait donné le relèvement du taux d'usure avait intégralement disparu. Là encore, je pense que les banques vont elles-mêmes réajuster rapidement leurs grilles de taux et nous nous retrouverons dans une situation où le crédit, s'il ne sera pas impossible à obtenir, sera toujours accordé au goutte à goutte. Il faudra ensuite attendre l'ajustement suivant, qui sera le 1ᵉʳ avril.

Les conditions s'amélioreront-elles alors ?

Avec l'ajustement d'avril, oui, je pense. On devrait assister à un léger mieux en ce début de janvier, mais février et mars seront assez difficiles et il faudra attendre le 1er avril pour que, peut-être, la situation se normalise à condition que les taux cessent de monter. La période de "l'argent gratuit" qu'on avait connue de 2016 à 2021, avec des prêts pouvant être obtenus à des taux négatifs en Europe pour les États, c'était de la folie sur le plan macroéconomique, ça ne pouvait pas durer et c'était dangereux. Mais quelque part, si aujourd'hui un particulier peut emprunter à 3%, ou légèrement au-dessus de 3 %, à l'échelle de l'histoire, cela reste des conditions intéressantes.

Voyez-vous des signes annonciateurs qu'il faille surveiller ?

Vous m'auriez posé la question il y a une dizaine de jours, j'aurais été relativement optimiste parce qu'on commençait à voir les longs taux, et notamment celui de l'OAT (auquel l’État français emprunte sur une durée de 10 ans, ndlr), se stabiliser depuis mi-octobre. C'était plutôt encourageant. On aurait pu croire qu'on avait atteint le point le plus haut, et malheureusement ça s'est mis à flamber depuis une dizaine de jours, pour atteindre un niveau d'OAT 10 ans record qu'on n'avait pas vu depuis une décennie.