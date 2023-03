Immobilier : un locataire sans bail, mais qui paie ses loyers, ne peut pas être expulsé

"La signature d'un bail écrit et signé par les deux parties (locataire et propriétaire) est nécessaire." La loi du 6 juillet 1989 qui réglemente la location de logement est claire. "Le fait de s'exonérer de cette obligation ne permet pas au bailleur d'être libre de gérer cette location comme il l'entend", ajoute le texte. Or, la justice reconnaît de plus en plus souvent la validité d’un bail verbal entre le propriétaire et le locataire, comme le montre l’affaire suivante.

Le propriétaire d'un appartement saisit la justice pour obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre. Quelques années plus tôt, il avait fourni à son ancien salarié un logement de fonction. L’homme en question a pris sa retraite depuis longtemps sans libérer les lieux et ne dispose plus d’aucun droit de demeurer en place : aucun accord ou bail n'a été signé.