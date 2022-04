Est-il vraiment impossible de devenir à 100% propriétaire d'un logement après 2025 ?

Une réforme majeure sur le point de changer la vie de millions de propriétaires et de toutes celles et ceux qui souhaiteraient le devenir. Voilà, en résumé, ce qui attend les Français passé 2025, si l'on en croit une vidéo postée sur TikTok et qui a été consultée, au 18 avril, plus de deux millions de fois.

"À partir de 2025", nous explique l'auteure, il ne sera plus possible d'être propriétaire de l'entièreté d'un logement. L'État projette de mettre en France "le même système de propriété qui est actuellement à Londres", et sera "propriétaire de tous les terrains, tous les logements, toutes les habitations, tous les bien fonciers." Une véritable révolution se traduisant par l'achat de baux à l'État, dont la durée serait de "99 ans" et qui perdraient de la valeur à mesure que leur échéance se rapprocherait. Au bout de cette durée ? "L'État va récupérer le logement sans rien demander, car il en est propriétaire. Et va remettre à nouveau à la vente un bail de 99 ans."