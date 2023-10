Investissement locatif : dans quelles villes acheter ?

Lorsque l’on parle d’investissement locatif, l’indicatif principal de rendement est tout simplement le rapport entre le prix d’achat et le prix de location au mètre carré. Pour l’obtenir, on divise le loyer annuel par le prix d’acquisition puis on le multiplie par 100. Ainsi, un bien acquis pour 100 000 euros et loué 500 euros par mois (6 000 euros par an) affiche un rendement de 6 %.

Cette formule est un indicateur intéressant. Toutefois, s’en contenter est une erreur. Il faut aussi tenir compte de l’offre et de la demande pour ce type précis de bien, du montant des charges, des frais d’entretien, éventuellement des frais d’agence… On oublie également trop souvent le temps nécessaire pour trouver un locataire. Cela représente des mois de loyer en moins et fait mécaniquement baisser la rentabilité. Sans oublier qu’une commune peut plafonner les loyers. Certaines villes affichant un taux de rendement légèrement inférieur pourront donc se révéler plus intéressantes que d’autres.