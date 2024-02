Bail "Code civil" : ce contrat de location qui attire les propriétaires avant les Jeux olympiques

Des propriétaires peu scrupuleux mettent actuellement leur bien en location seulement en pratiquant un bail "Code civil". Objectif : avoir leur logement disponible durant les JO. Certains ont recours à des méthodes illégales pour louer leur bien au meilleur prix cet été.

"Bail Code civil uniquement !". Cette condition est désormais lisible partout, sous plus d’un millier d’annonces de location, la plupart des offres étant situées en région parisienne. Alors, qu'est-ce que cette condition ? "C'est un bail que les parties décident de soumettre, non pas aux dispositions de la loi de 1989, mais aux dispositions du contrat de louage du Code civil. C'est obligatoirement pour une résidence secondaire", détaille Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier interrogé par TF1info. Ce type de bail peut également être proposé lorsque le locataire est une société.

Un bail avantageux pour les propriétaires

"Avec ce bail, vous pouvez prévoir la durée que vous voulez ! Imaginez un bail qui peut durer deux mois, trois mois...", poursuit Romain Rossi-Landi. Un avantage qui n'a pas échappé à certains propriétaires, à seulement cinq mois des Jeux olympiques. "À Paris, les gens se disent 'tiens, je vais faire un bail Code civil, comme ça je vais récupérer la jouissance (NDLR, droit de disposer librement d'un bien) pour les JO'", affirme l'avocat.

"Les propriétaires proposent aussi ce bail parce qu'on leur a vendu un concept génial, sans encadrement des loyers, sans risque, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la pratique (...). Au-delà des JO, ça représente un effet de mode", précise l'expert. À noter qu'avec ce bail, le propriétaire peut demander au locataire de partir sans préavis, bien qu'il soit prévu la plupart du temps. "Mais pour le propriétaire, ce n'est pas non plus la solution miracle ! Si le locataire ne part pas à la fin de son bail, le propriétaire est dans la même situation qu'avec n'importe quel autre bail, avec des procédures qui dureront plusieurs mois", nuance-t-il.

Des méthodes parfois illégales

Ces derniers mois, d'autres propriétaires peu scrupuleux tentent, eux, de récupérer leurs logements à Paris, à quelques mois du début des Jeux olympiques d'été. Si certains d'entre eux ne passent pas un bail "code civil", ils tentent d'opter pour des méthodes illégales afin de se débarrasser de leurs locataires. "Certains essaient avec un bail loi de 1989 classique, mais dans ce cas, jamais leur projet ne sera validé par un tribunal. Ici, les seules façons de donner congé sont la vente et la reprise personnelle (NDLR, pour y habiter soi-même)", avertit Romain Rossi-Landi.

Dans ces conditions, l'avocat conseille aux victimes de bailleurs peu scrupuleux de rester dans leur logement loué : "Elles ne risquent rien, elles ne seront jamais expulsées", assure-t-il. "Ce qui est légal en revanche, c'est de monnayer un départ avec le locataire, en lui faisant par exemple cadeau de trois mois de loyer. Il faut qu'il y ait un accord pour que ça soit légal", détaille le spécialiste.