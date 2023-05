L'immobilier breton monopolisé par "les Parisiens" ? L'Insee tranche avec une étude

Le marché immobilier parisien n'est pas le seul à être au seuil de la saturation. Depuis des mois, le sujet prend de l'ampleur en Bretagne concernant les résidences secondaires, et la polémique enfle. Bien souvent, le cliché du "propriétaire parisien" est brandi. À tort, si l'on en croit l'Insee. Jeudi 4 mai, l'Institut national de la statistique estime dans une étude que les biens sont majoritairement détenus par des ménages eux-mêmes bretons, plutôt aisés et âgés.

Le poids des résidences secondaires dans l'écosystème immobilier breton est, de loin, plus élevé que dans le reste de la France. L'Insee évaluant leur part à 16% pour le Morbihan et à 14% pour les Côtes-d'Armor, contre 9% pour l'ensemble de l'Hexagone. Au total, la Bretagne compte un peu plus de 2 millions de logements, dont 12% sont des résidences secondaires, indique l'Insee. Ce haut niveau place la région de l'ouest de la France au 4ᵉ rang national derrière la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie.

Le portrait-robot des résidences secondaires est très clair : elles sont de grande taille - une sur trois fait plus de 100 m² et 45% d'entre elles comptent plus de six pièces (contre 33% au niveau national). Elles sont également anciennes : quatre sur dix ont été construites avant 1945. L'Insee d'être aussi le portrait des propriétaires de ces biens immobiliers et le cliché du "Parisien" en prend un coup, car 43% de ceux qui détiennent ces logements sont Bretons. Pour la plupart, les propriétaires de maisons secondaires vivent dans le même département. Juste derrière, les propriétaires franciliens représentent tout de même une part importante (30%)