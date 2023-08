La taxe d'habitation sur les résidences secondaires pourra être majorée par plus de 2000 nouvelles communes

C'est une mesure qui était attendue, la voilà désormais entérinée : le gouvernement vient d'autoriser par décret plus de 2200 communes à surtaxer les résidences secondaires construites dans leur municipalité. Ces localités sont celles qui connaissent un "déséquilibre marqué" entre l'offre et la demande de logements sur leur territoire. Elles pourront aussi taxer les logements vacants sur cette zone, à hauteur de 17% pour la première année de vacance, et à 34% à partir de la seconde année.