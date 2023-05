Le logement, un poste de dépense de plus en plus élevé pour les familles depuis deux décennies ?

"Inhumain", c'est l'adjectif que choisit d'utiliser le député LFI Thomas Portes lorsqu'il évoque le gouvernement et sa politique en matière de logement. Alors que la loi a été renforcer pour lutter contre les squats, l'élu met en avant les difficultés croissantes rencontrées par les Français pour se loger. "Le taux d’effort (part consacrée au loyer)", écrit-il, "passe de 16,1% à 19,7% de 2001 à 2017". Et grimpe "à 32% pour les plus pauvres". Si l'Insee calcule la part occupée par le logement dans les dépenses des ménages par rapport à leurs revenus, l'institut nous met toutefois en garde. En effet, les chiffres les plus récents ne sont pas comparables à ceux qui étaient présentés au début des années 2000.