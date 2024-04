Le taux des crédits immobiliers (enfin) en baisse, une première depuis deux ans

Est-ce l'inversion d'une tendance tant espérée ? Pour la première fois depuis deux ans, le taux d'intérêt des crédits à l'habitat est en légère baisse. Depuis début 2022, les prêts immobiliers se sont raréfiés, avec des taux rédhibitoires pour de nombreux ménages.

Pour la première fois depuis début 2022, le taux d'intérêt des crédits à l'habitat est en baisse, selon les chiffres publiés par la Banque de France. Le taux de crédit moyen en février 2024, hors frais et assurances, s'établit à 4,11%, en retrait par rapport au chiffre précédent de 4,17%.

Par rapport à février 2023, l'encours des crédits à l'habitat, c'est-à-dire le volume des prêts en cours de remboursement, est en hausse de 0,4%, et même de 0,5% pour les ménages. La production de crédits est quant à elle stable en février, restant sur un volume de 9,7 milliards d'euros.

De nombreux ménages, et l'ensemble du secteur immobilier, guettent depuis deux ans un retour à des taux d'intérêt plus favorables pour s'engager sur un crédit. Le volume global des crédits à l'habitat a ainsi été divisé par trois depuis le pic du printemps 2022, qui culminait à plus de 22 milliards d'euros.