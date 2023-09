Taux d'intérêts, prix, loyers... les achats immobiliers de plus en plus difficiles à rentabiliser

L'explosion du coût des crédits et l'évolution des prix de l'immobilier suffisent-elles à expliquer ces changements ? Pas forcément, selon le courtier Meilleurtaux. Cette aggravation du rapport de force entre achat et location s'explique aussi par la stabilité des loyers et... le boom de la taxe foncière. En 2023, elle a connu une hausse inédite depuis 1986, avec +7,1%. Dans certaines villes, l'augmentation flirte avec les 20% et dépasse même les 50% à Paris.

Le courtier relève, néanmoins, quelques exceptions. Ainsi, le temps de rentabilisation a fondu à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Metz. Désormais, la rentabilité est atteinte - respectivement en 13 et 6,6 ans. Un an plus tôt, il fallait attendre 20 ans dans la cité phocéenne pour qu'un achat soit plus avantageux qu'une location. Concernant Metz, le recul est plus faible : il fallait 11 ans de propriété pour que l'opération soit rentable. Dans le cas de la préfecture de Moselle, cette évolution est due à un recul du tarif des biens, le prix au mètre carré ayant baissé de 500 euros en 2023.