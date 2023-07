Les taux flambent, le nombre de crédits chute : le marché de l'immobilier dans une mauvaise passe

"Entre 2021 et juin 2023, la part des dossiers finançables est passée de 70% à 55%. Il est indéniable qu’avec le contexte économique actuel et la hausse des taux, le pouvoir d’achat des ménages est très impacté", analyse Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. Et, cette hausse des taux n'est pas terminée, prévient l'observateur, qui estime que les taux d'emprunt atteindront 4% à la rentrée.

Dans cette situation, la capacité d'emprunt d'un ménage gagnant 4.000 euros par mois sera de 221.000 euros, contre 282.000 euros en janvier 2022 (avec un taux à 1,2%). Pour compenser cette hausse des taux, "il faudrait gagner 25% de plus ou espérer que la valeur des biens s’effondre de 25%", estime encore Maël Bernier. "La situation semble donc bloquée entre acheteurs qui attendent une hypothétique chute des prix, affaiblis par la baisse incessante de leur capacité d’emprunt et des propriétaires vendeurs de plus en plus rares", conclut-elle.