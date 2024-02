Lit, vaisselle, canapé… : quels meubles sont obligatoires dans une location meublée ?

La location meublée est une solution pratique pour éviter un déménagement lourd, surtout pour une courte durée. Comme son nom l’indique, elle suppose que le logement soit garni de certains meubles. La liste des meubles que le propriétaire doit obligatoirement proposer est définie par décret.

Emménager dans un bien vide n’est pas une mince affaire. Il faudra soit faire venir ses meubles de son précédent logement, soit en acheter de nouveau, et là encore les installer. La location meublée apparaît donc parfois comme une solution, en particulier lorsqu’on ne compte pas rester longtemps dans les lieux. C’est souvent le cas des étudiants, des travailleurs saisonniers ou en mission à durée déterminée. Comme son nom l’indique, ce type de logement se différencie par la présence de meubles, mais aussi d’équipements électroménagers. Certaines obligations peuvent sembler évidentes, d’autres moins.

Quelles sont les obligations du propriétaire d'un meublé ?

Les équipements sanitaires (douche, lavabo, WC) sont déjà obligatoires dans les locations vides. Mais la loi définit un meublé comme un "logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante". Un décret de 2015 précise les objets que l’on doit y trouver. Il mentionne tout d’abord la literie. Faute de précision, un canapé-convertible peut être suffisant. Il doit y en avoir au moins un par chambre, mais il peut aussi bien s’agir d’un lit individuel que double dès lors que la notion de "nombre suffisant" est respectée. Les couettes et couvertures sont également imposées. À noter qu’en cas de contaminations de la literie par des punaises de lit, il appartient en principe au propriétaire de faire procéder à la désinfection.

Côté cuisine, le décret exige au moins la présence d’un réfrigérateur équipé d’un compartiment permettant une conservation à -6 °C. Les plaques de cuisson sont obligatoires de même qu’au moins un micro-ondes ou un four. Le meublé doit aussi comporter des tables et des chaises.

Rideaux, vaisselle et outils d’entretiens également obligatoires

Ces installations peuvent paraître suffisantes pour vivre. Mais un meublé doit permettre au locataire de s’installer très rapidement. Ainsi, le bailleur doit fournir aussi les couettes et couvertures, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, les étagères et les rangements et les luminaires. Les dispositifs d’occultation (rideaux, stores…) doivent également être présents dans les "pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher". En revanche, les salles de bain ne sont pas mentionnées. Enfin, le propriétaire doit fournir le "matériel d’entretien adapté aux caractéristiques du logement", comme un aspirateur, des balais, etc. L’ensemble des meubles doivent être « propres et en bon état » lorsque le locataire quitte les lieux.