Achat immobilier : attention aux dégâts non réparés

Les notaires ne le disent jamais assez : lorsque vous achetez un appartement ou une maison, vous prenez le bien immobilier en l’état. Si l’acquéreur constate un problème, il doit en discuter avec le vendeur avant toute signature. Sinon, il doit lui-même faire les analyses, vérifier que la chaudière fonctionne, que le toit ne perce pas ou que les murs ne présentent pas de dangereuses fissures, par exemple. En cas de dégâts non réparés, l’acquéreur a plutôt intérêt à faire signer une condition suspensive à son vendeur au moment du compromis pour qu’il répare avant la vente. Sinon, il pourrait se retrouver en difficulté avec sa propre assurance, expose la Cour de cassation à propos de l’affaire suivante.

Un propriétaire de bâtiments de ferme estime inquiétantes des fissures dues à la sécheresse de l’été précédent. Il déclare le sinistre à son assureur. Or, l’assurance répond que quinze ans plus tôt, le précédent propriétaire a déjà été indemnisé à l’occasion d’une sécheresse. "Il n'a pas fait les travaux de réparation et l’aggravation du dommage n’est que la conséquence de la négligence et non un nouveau sinistre", explique l'assureur.