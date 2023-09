Immobilier : difficile d'obtenir la reconstruction d'une maison ratée

C’est souvent le projet d’une vie : acheter un terrain et y faire construire une maison, sinon de ses rêves, au moins à son image. Long, fastidieux et parfois difficile à mettre sur pied, le projet peut devenir un chemin de croix : trouver un architecte, vérifier que le terrain présente les conditions requises pour une construction, obtenir un permis de construire, etc.

Plusieurs artisans travaillent sur le même chantier : l’architecte en fait les plans, le maçon monte les murs, le charpentier pose le plancher, le chauffagiste installe la chaudière et ses éléments annexes, etc. Or, il arrive que des erreurs se glissent entre le travail des artisans. Dans ce cas-là, précise la Cour de cassation, désormais, que le client réclame la reconstruction forcée ou son équivalent en euros, le juge doit vérifier que le coût de cette exigence n’est pas déraisonnable au regard des défauts.

Le cas se présente régulièrement à la Cour de cassation. Cette fois, un architecte et un charpentier contestent leur condamnation à verser en numéraire une indemnité équivalente au coût de démolition et de reconstruction d’un pavillon neuf. En effet, il manque 25 à 30 cm de hauteur sous plafond. Le concepteur a oublié de compter l’épaisseur du chauffage au sol tandis que le charpentier s’est trompé dans ses mesures.

Le propriétaire de la maison défend que le contrat de construction ne prévoie pas que ces intervenants puissent être contraints à refaire matériellement le travail. Ils pourront en être redevables du coût financier. En appel, les juges confirment ces arguments : "En pareil cas, le juge ne contrôle habituellement la proportionnalité de la sanction que lorsque la reconstruction est demandée en nature."