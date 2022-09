Immobilier : impossible pour un nouveau propriétaire de contester un ancien accord avec ses voisins

Cette fois-ci, la Cour de cassation admet que l'empiètement du voisin sur le terrain doit être toléré s'il a été formellement admis à l'origine. "Celui qui était propriétaire au moment de la construction a admis en toute connaissance de cause ce dépassement chez lui. Ce qui interdit à ses successeurs dans la propriété de ce terrain de le contester par la suite." Les juges ajoutent : "Ses successeurs, qu'ils aient été acquéreurs ou héritiers, ne peuvent pas avoir plus de droits qu'il n'en avait. Ils doivent respecter ce qu'il avait établi comme propriétaire et ils ont donc eux aussi l'interdiction de contester ce qui avait été admis, transigé, conclu avant leur arrivée."