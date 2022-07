Impossible de sous-louer un logement social

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, dit l’expression. Les logements sociaux permettent d’offrir des solutions d’habitation à loyer modéré (HLM). Ils se destinent à des locataires dont les niveaux de revenus sont faibles ou modestes. Des offices HLM ou des entreprises sociales pour l’habitat les construisent, les entretiennent et les gèrent. Très demandés, avec jusqu’à dix ans d’attente à Paris, ils demeurent des habitations réglementées et on ne peut pas les sous-louer, énonce la Cour de cassation.

Un bailleur social prie un de ses locataires de quitter son logement après résiliation de son bail. Il lui demande également de transmettre à la régie propriétaire le produit de son activité pratiquée grâce au site Airbnb.

Le propriétaire du logement social avait constaté que le locataire avait proposé une chambre du logement en location de courte durée. La plateforme faisait état d’une moyenne de trois à quatre commentaires par mois depuis trois ans.