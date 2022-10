Personne morale, le syndicat de copropriétaires n’a pas les mêmes droits qu’un consommateur

La loi ne considère pas de la même façon les personnes physiques et morales. Nous sommes tous des sujets de droit, doué de capacités et responsables lorsque nous devenons majeurs. En droit français, une personne morale représente un groupement de personnes physiques réunies dans un intérêt commun (entreprise, association, syndicat, etc.). Si ces personnes physiques et morales disposent de droits communs (patrimoine, propriété, etc.), le droit des consommateurs protège davantage les personnes physiques. À l’occasion des affaires suivantes, La Cour de cassation rappelle que des personnes morales ne peuvent pas acquérir la qualité de personne physique.

Un entrepreneur réalise des travaux dans un immeuble en copropriété. Il saisit la justice quatre ans plus tard. Le syndicat des copropriétaires réplique que cette demande est prescrite : plus de deux ans sont passés sans réclamation depuis la fin des travaux. Condamné en appel, le syndicat des copropriétaires dénonce une discrimination entre consommateurs et non-professionnels. D’après cette personne morale, le code de la consommation s'applique aux deux catégories.

Dans une autre affaire, un syndicat de copropriétaires réclame également la qualité de consommateur. Le syndicat dit représenter "une collectivité de consommateurs personnes physiques".