Logement : en cas de nuisance, un propriétaire doit intervenir

La justice reproche au propriétaire d’avoir tardé à remettre les locaux en état et le condamne. La Cour de cassation explique que c’est au propriétaire d’intervenir auprès du syndicat des copropriétaires pour faire remédier aux désordres. "Il lui incombait d'accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndic pour remédier aux troubles subis par le locataire et il ne pouvait pas se retrancher derrière le fait que les troubles provenaient des parties communes, ni dire au locataire de saisir son assureur ou celui de la copropriété", assurent les juges.

En 2011, la Cour avait déjà jugé que le propriétaire est "responsable des nuisances causées par un locataire à un autre et il "est obligé", sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le bail, d'assurer une jouissance paisible du logement. Il répond à ce titre des nuisances provenant des autres locataires et des parties communes de l'immeuble, sauf cas de force majeure." À l'époque, le propriétaire avait été condamné à indemniser le locataire. Peu importe les procédures entreprises ou non, le propriétaire devait obtenir du syndic la fin de ce trouble de jouissance.