Locataire : ces pratiques interdites qui pourraient vous coûter cher

Les travaux sont également une source potentielle de conflit entre propriétaire et locataire. Ce dernier a le droit d’aménager le logement à sa convenance, mais n’a pas le droit de le transformer. La différence est ténue. On considère par exemple que repeindre les murs ou remplacer la moquette relève de l’aménagement. Tant que dure le bail, le propriétaire ne peut s’y opposer. Mais si le locataire choisit par exemple des couleurs criardes ou des matériaux différents sans l’accord du propriétaire, celui-ci pourra exiger la remise en l’état initial de son bien au frais du locataire à la fin du bail. Il est donc plus prudent de demander une autorisation écrite et précise.

Il est interdit d’exécuter des gros travaux de transformation (abattre un mur, percer une fenêtre, changer l’équipement…) sans accord du propriétaire, à une exception près. Les travaux de performance énergétique peuvent être faits par le locataire si le propriétaire n’a pas répondu sous deux mois à sa lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il demande l’autorisation. On parle ici de travaux de confort qui resteront à la charge du locataire, et non d'une mise aux normes d’un logement insalubre qui est à la charge du propriétaire.

Enfin bien sûr, il est interdit de partir sans préavis. Le fait de ne plus occuper le logement ne suffit pas à cesser de payer le loyer. Celui-ci est par principe de trois mois dans un logement vide, et d’un mois pour un meublé. Dans les zones tendues, le préavis peut être réduit à un mois pour les logements vides. Il est toutefois possible de réduire la durée de ce préavis d’un commun accord, notamment si le propriétaire a trouvé rapidement un autre locataire. Car si le locataire part avant l’échéance de son préavis, il est alors encore interdit au propriétaire de louer à quelqu’un d’autre.